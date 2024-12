In Georgien gibt es auch heute wieder Massenproteste gegen die Regierung

Tiflis: In Georgien protestieren den vierten Abend in Folge zehntausende Menschen gegen die neue russlandfreundliche Regierung. Vor dem Parlament in Tiflis schwenkten die Demonstranten die Fahnen Georgiens und der Europäischen Union. Ihre Wut richtet sich vor allem gegen Premier Kobachidse, der angekündigt hatte, die EU-Beitrittsverhandlungen seines Landes bis 2028 auszusetzen. Die ehemalige Sowjetrepublik hat das Ziel einer EU-Mitgliedschaft jedoch in ihrer Verfassung verankert, die Bevölkerung ist laut Umfragen mehrheitlich dafür.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2024 20:00 Uhr