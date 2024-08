In Frankreich und Griechland wüten zahlreiche Waldbrände

Toulouse: In einigen europäischen Urlaubsregionen kämpfen die Menschen mit heftigen Waldbränden: Im Süden Frankreichs - in der Nähe von Perpignan - wurde in der Nacht ein Campingplatz geräumt. Betroffen waren laut Rettungsdienst etwa 3.000 Urlauber. Vier Zivilisten, zwei Feuerwehrleute und ein Polizist wurden verletzt. Auch nahe Montpellier waren gestern Nachmittag dutzende Häuser evakuiert worden. Rund 350 Hektar Pinienwald wurden zerstört. In Griechenland wüten derzeit mindestens 44 Waldbrände. Viele wurden durch Blitzeinschläge ausgelöst. Die Behörden sprachen von einer extremen Situation. Zu den betroffenen Regionen gehören unter anderem Teile der Halbinsel Peloponnes, die Region Attika rund um Athen sowie die Inseln Kreta und Chalkidiki.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2024 12:00 Uhr