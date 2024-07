In Frankreich läuft entscheidende Runde der Parlamentswahl

Paris: In Frankreich haben die Wahllokale für die zweite Runde der vorgezogenen Parlamentswahl geöffnet. Zum ersten Mal seit dem Ende des zweiten Weltkriegs könnte mit dem Rassemblement National eine rechtspopulistische Partei die Mehrheit in der Nationalversammlung erhalten. Entscheidend für das Wahlergebnis ist nicht die Zahl der Gesamtstimmen, sondern die Zahl der gewonnenen Wahlkreise. Um eine absolute Mehrheit des Rassemblement National um Le Pen und ihre Verbündeten zu verhindern, haben das Mitte-Lager von Präsident Macron und linke Kräfte ein Zweckbündnis geschmiedet. Die Wahlbeteiligung in der ersten Runde war mit knapp 67 Prozent hoch. Für die Stichwahlen heute wird ein ähnlicher Wert erwartet. Erste Hochrechnungen wird es gegen 20 Uhr geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 11:00 Uhr