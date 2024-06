Franzosen wählen neues Parlament

Paris: In Frankreich sind die Wähler heute zur ersten Runde der Parlamentswahl aufgerufen. Ab acht Uhr können die rund 49 Millionen Wähler abstimmen. Staatschef Macron hofft, seine relative Mehrheit im Parlament auszubauen. In Umfragen liegt allerdings die rechte Partei Rassemblement National um Marine Le Pen mit bis zu 37 Prozent vorn, gefolgt vom Linksbündnis Nouveau Front Populaire. Die beiden streben einen Regierungswechsel an. Macrons Kräfte liegen nur auf Platz drei. Der Präsident hatte die Neuwahl nach der klaren Niederlage seiner Partei bei der Europawahl ausgerufen.

