In Franken gibt es Störungen im Zugverkehr

Nürnberg: Wegen eines Schadens an der Oberleitung kommt es in Franken zu massiven Störungen bei der Bahn. Auch der Fernverkehr zwischen München und Berlin beziehungsweise Hamburg ist betroffen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, müssen auf der Strecke zwischen Nürnberg und Fürth die Züge umgeleitet werden; Reisende müssen sich auf große Verspätungen und Ausfälle einstellen. Im Hauptbahnhof Fürth war es am späten Vormittag zu einem Schaden an einer Oberleitung gekommen. Die Passagiere einer S-Bahn mussten evakuiert werden, verletzt wurde niemand. Wie lange es noch Einschränkungen auf der Strecke geben wird, ist unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.10.2024 14:45 Uhr