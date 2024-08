In Doha wird über eine Waffenruhe in Nahost verhandelt

Doha: Vor den Gesprächen über eine Waffenruhe in Nahost und die Freilassung israelischer Geiseln hat die islamistische Hamas deutlich gemacht, dass sie nicht bereit ist, über neue Bedingungen zu verhandeln. Demnach soll es in Katar ausschließlich um die Umsetzung eines Friedensplans gehen, den US-Präsident Biden bereits vorgestellt hat. Hamas-Vertreter sind bei dem Treffen in Doha gar nicht dabei, aber die Organisation will sich fortdauernd über den Verlauf der Gespräche informieren lassen. Weil Israel und die Hamas nicht direkt miteinander verhandeln, treten Katar, Ägypten und die USA als Vermittler auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2024 13:00 Uhr