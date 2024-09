In Deutschland grassiert laut RKI derzeit Erkältungswelle

Berlin: In Deutschland grassiert derzeit eine Erkältungswelle, die deutlich ausgeprägter ausfällt als vor der Corona-Pandemie. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, hatte im Schnitt jeder 15. Bundesbürger in der vergangenen Woche eine Atemwegserkrankung. In den meisten Fällen seien Rhino-Viren der Auslöser, an zweiter Stelle Corona-Viren. Laut RKI handelt es sich überwiegend um milde Krankheitsverläufe. Grippe spiele bislang kaum eine Rolle.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2024 18:45 Uhr