In Deutschland gilt wieder die Normalzeit

Braunschweig: In Deutschland gilt seit der Nacht wieder die Normalzeit. Um 3 Uhr wurden die Uhren eine Stunde von der bisherigen Sommerzeit auf die mitteleuropäische Zeit zurückgestellt. Damit ist es morgens nun wieder früher hell, dafür wird es am Abend eher dunkel. Die Zeitumstellung wurde 1980 eingeführt - mit dem Ziel, Energie zu sparen. Die Einspareffekte gelten aber als umstritten, weswegen auch in Deutschland schon länger über eine Abschaffung der Zeitumstellung diskutiert wird. In der EU konnte man sich dazu aber bislang auf keine Lösung einigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2024 06:00 Uhr