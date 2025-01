In Deutschland gibt es immer mehr Jäger

Berlin: In Deutschland gibt es immer mehr Jäger. Mehr als 460.000 Menschen besitzen einen Jagdschein, das sei neuer Rekord, meldet der Deutsche Jagdverband. Auch heißt es, dass die Jägerschaft in den letzten 30 Jahren um mehr als ein Drittel gewachsen sei. Besonders viele Jäger gibt es in Mecklenburg-Vorpommern, auf 1000 Einwohner kommen hier 10 Jäger. Das sind knapp doppelt so viele wie im bundesweiten Durchschnitt. In Bayern sind rund 75.000 Jäger zuhause. Um einen Jagdschein zu erhalten, muss man eine staatliche Prüfung ablegen. Laut Jagdverband bestehen die nur drei Viertel der Bewerberinnen und Bewerber auf Anhieb.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2025 10:00 Uhr