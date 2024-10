In Deutschland fehlen rund 14.000 Plätze in Frauenhäusern

Köln: In Deutschland fehlen nach Expertenangaben rund 14.000 Plätze für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder. Als Grund nannte eine Vertreterin des Vereins "Frauenhauskoordinierung" im WDR, in Deutschland gebe es bislang keine verlässliche Finanzierung für Frauenhäuser. Mit dem von der Bundesregierung geplanten Gewalthilfegesetz stünden ihren Angaben zufolge die nötigen Mittel für die zusätzlichen Plätze und Einrichtungen zur Verfügung. Es gebe bislang aber noch keinen Entwurf für das Gesetz. Aus diesem Grund haben Prominente und Verbände derweil von der Bundesregierung gefordert, das Vorhaben noch in dieser Legislaturperiode zu beschließen. In einem offenen Brief heißt es, jeden zweiten Tag werde in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Die Gewaltstatistik steige Jahr um Jahr an, die Beratungsstellen seien chronisch überlastet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2024 16:00 Uhr