In deutschen Großstädten werden immer weniger Mietwohnungen angeboten

Berlin: In Deutschland werden laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft immer weniger Mietwohnungen angeboten. In den ersten Monaten dieses Jahres ist das Angebot in den sieben größten deutschen Städten demnach um 27 Prozent im Vergleich zu 2022 zurückgegangen. Am deutlichsten sank die Zahl der inserierten Mietwohnungen in Leipzig, dort habe sich die Zahl halbiert, so die Studienautoren. Besser sieht es demnach für Kaufinteressenten aus. Die Zahl der zum Verkauf inserierten Eigentumswohnungen ist bundesweit im gleichen Zeitraum um zwei Drittel gestiegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2024 13:00 Uhr