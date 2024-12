In der zweiten Liga verliert Regensburg, Nordische Kombinierer feiern Doppelsieg

Zum Sport: Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg bleibt abgeschlagen Tabellenletzter. Das Heimspiel gegen den 1. FC Köln ging 0:1 verloren. Der Hamburger SV spielte 2:2 gegen Darmstadt 98, und Fortuna Düsseldorf besiegte Eintracht Braunschweig 5:0. In der Formel 1 ist der Rennstall Mc Laren Konstrukteursweltmeister. Die Briten sicherten sich den ersten Teamtitel seit 26 Jahren durch den Sieg von Lando Norris beim Saisonfinale in Abu Dhabi. In der Nordischen Kombination ist Vinzenz Geiger zum dritten Saisonsieg für das DSV-Team gestürmt. Beim abschließenden Rennen in Lillehammer triumphierte Geiger vor seinem Oberstdorfer Klub-Kollegen Julian Schmid. Den Biathlon-Massenstart in Kontiolahti gewann der Franzose Eric Perrot. Bester Deutscher wurde Danilo Riethmüller auf Platz vier.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2024 16:00 Uhr