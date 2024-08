In der Ukraine ist wieder Luftalarm ausgelöst worden

Kiew: In weiten Teilen der Ukraine hat es wieder Luftalarm gegeben. Das ukrainische Militär konnte nach eigenen Angaben fünf Raketen und 60 Drohnen zerstören. Trotzdem erreichten zahlreiche Flugkörper ihr Ziel. So wurden Tote und Verletzte aus Krywyj Rih, der Heimatstadt von Präsident Selenskyj, gemeldet. Explosionen gab es auch in Saporischschja und rund um die Hauptstadt Kiew. Augenzeugen berichteten von insgesamt drei Angriffswellen in der Nacht und am frühen Morgen. Nach Einschätzungen von Beobachtern stand wieder die Energie-Infrastruktur im Fokus. Bereits in der Nacht zuvor war sie das Ziel der bislang stärksten Angriffe auf die Ukraine gewesen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.08.2024 09:45 Uhr