In der SPD wächst nach Niederlage bei Europawahl Druck auf Scholz

Berlin: Nach der Niederlage bei der Europawahl wächst in der SPD der Druck auf Kanzler Scholz. Der Bundestagsabgeordnete Axel Schäfer zum Beispiel fordert, der FDP die Koalitionsfrage zu stellen. Schäfer hat der "Süddeutschen Zeitung" gesagt, es dürfe am Ende nicht so sein, dass man wegen der jüngsten Naturkatastrophen ertrinke und die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland verloren gehe und die FDP mit der Schuldenbremse durchkomme. Kritik gibt es auch von Verdi-Gewerkschaftschef Werneke. Das SPD-Mitglied beklagt in der "Augsburger Allgemeinen", die FDP blockiere alles. Der SPD fehle es an Strahlkraft, weil sie zwischen den Stühlen sitze und den Laden am Laufen halte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2024 01:00 Uhr