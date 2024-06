In der Schweiz beginnt Friedenskonferenz für die Ukraine

Luzern: Vertreter von mehr als 90 Staaten treffen sich heute in der Schweiz zu einer zweitägigen Friedenskonferenz für die Ukraine. Auch Kanzler Scholz reist an. Auf der Konferenz, an der China und Russland nicht teilnehmen, soll es ein klares Bekenntnis zur Souveränität der Ukraine geben. Zudem wird ein Appell erwartet, dass beim russischen Angriff auf die Ukraine keine Atomwaffen eingesetzt werden dürfen und es keine Angriffe auf Atomanlagen und Lebensmitteltransporte geben darf. Friedensverhandlungen stehen nicht auf der Agenda. Die Friedenskonferenz findet unmittelbar im Anschluss an das G7-Gipfeltreffen in Italien statt, bei dem die Staats- und Regierungschefs der Ukraine ihre anhaltende Unterstützung und 50 Milliarden Dollar zugesagt hatten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2024 08:30 Uhr