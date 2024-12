In der Fußball-Bundesliga trennen sich Mönchengladbach und Dortmund 1:1

Zum Sport: Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga haben sich Mönchengladbach und Dortmund 1:1 getrennt. Damit bleibt der BVB auch im sechsten Auswärtsspiel in dieser Saison sieglos. Der FC Bayern baute mit einem 4:2-Sieg gegen Heidenheim seinen Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Er liegt nun sechs Punkte vor Verfolger Eintracht Frankfurt, der gegen Augsburg nur 2:2. spielte. In der zweiten Bundesliga unterlag Münster am Abend 1:2 gegen Magdeburg. Greuter Fürth hatte zuvor 2:1 gegen die Berliner Hertha gewonnen, Nürnberg mit 1:2 in Elversberg verloren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2024 06:00 Uhr