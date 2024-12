In der Fußball-Bundesliga schlägt Wolfsburg Mainz mit 4:3

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg zu Hause gegen den FSV Mainz gewonnen. Die hart umkämpfte Partie endete 4:3. In der zweiten Liga bleibt Jahn Regensburg abgeschlagen Tabellenletzter. Das Heimspiel gegen den 1. FC Köln ging 0:1 verloren. Der Hamburger SV spielte 2:2 gegen Darmstadt 98, und Fortuna Düsseldorf besiegte Eintracht Braunschweig 5:0. In der Nordischen Kombination ist Vinzenz Geiger zum dritten Saisonsieg für das DSV-Team gestürmt. Beim abschließenden Rennen in Lillehammer triumphierte Geiger vor seinem Oberstdorfer Klub-Kollegen Julian Schmid. Den Biathlon-Massenstart in Kontiolahti gewann der Franzose Eric Perrot. Bester Deutscher wurde Danilo Riethmüller auf Platz vier.

