In der Altenpflege bekommen Beschäftigte mehr Geld

Berlin: In der Altenpflege bekommen Beschäftigte in diesem Jahr deutlich mehr Geld. Das zeigen Daten des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenkassen, die der "Rheinischen Post" vorliegen. Demnach sind die Stundenlöhne im Schnitt auf 22 Euro 60 gestiegen. Das ist ein Plus von fast neun Prozent gegenüber dem vergangenen Jahr. Zuletzt lagen die Lohnerhöhungen eher bei rund zwei Prozent. Die Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbands, Pfeiffer, bewertet die Entwicklung für die Beschäftigten als Erfolg. Die Kehrseite der Medaille sei aber, dass sich höhere Löhne auf die Eigenanteile der Pflegebedürftigen auswirkten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2024 06:00 Uhr