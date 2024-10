In Brandenburg wollen SPD und BSW Koalitionsverhandlungen aufnehmen

Potsdam: In Brandenburg stehen Sozialdemokraten und BSW vor Verhandlungen über ein Regierungsbündnis. Wie mehrere Medien am späten Abend berichten, wollen die Sondierungsteams beider Seiten ihren Parteispitzen Gespräche über eine Koalition vorschlagen. In Thüringen stocken hingegen die Sondierungen von Christdemokraten mit SPD und BSW. Parteichef Merz warf BSW-Chefin Wagenknecht angesichts von Maximalforderungen bei der Ukraine-Politik vor, eigentlich gar nicht regieren zu wollen. Sie wolle verhindern, dass ihre Partei in die politische Verantwortung rückt, sagte Merz im Ersten. Streitpunkt ist unter anderem Wagenknechts Ablehnung von neuen US-Raketen in Deutschland.

