In Brandenburg wollen SPD und BSW Koalitionsverhandlungen

Potsdam: In Brandenburg sind SPD und BSW auf dem Weg zu Koalitionsverhandlungen einen wichtigen Schritt vorangekommen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wollen die Sondierungsgruppen beider Parteien am Vormittag offiziell bekanntgeben, dass sie den Parteivorständen Verhandlungen empfehlen. Vor knapp vier Wochen hatte die SPD unter Ministerpräsident Woidke ihre Sondierungsgespräche mit dem BSW begonnen. Beide Parteien haben zusammen haben im Landtag eine Mehrheit. Mit der zweitstärksten Kraft bei der Landtagswahl, der AfD, will keiner koalieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2024 06:00 Uhr