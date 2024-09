In Brandenburg wird ein neuer Landtag gewählt

Potsdam: Die Menschen in Brandenburg sind heute dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Etwa ein Drittel der Wahlberechtigten hat laut Wahlleitung die Unterlagen für eine Briefwahl angefordert. Es zeichnet sich eine hohe Beteiligung ab. In Umfragen lag die AfD knapp vor der SPD, gefolgt von CDU und dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Die Grünen, die bislang in Brandenburg mitregieren, müssen um ihren Wiedereinzug in den Landtag bangen. Die FDP wird den Umfragen zufolge deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet.

