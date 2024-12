In Bosnien-Herzegowina sind nach Schneesturm Zehntausende ohne Strom

Sarajevo: In Bosnien-Herzegowina sind nach einem Schneesturm zehntausende Menschen ohne Strom. Der staatliche Energieversorger beschrieb die Situation als extrem. Strommasten waren wegen des schweren, feuchten Schnees umgekippt und Leitungen gerissen. Am härtesten traf es den Nordwesten und Westen des Landes. In einigen Gebieten sind die Menschen auch ohne Trinkwasser. Viele Autofahrer steckten stundenlang im Schnee fest. In Teilen Bosniens kam der Bahnverkehr zum Erliegen. Auch in den Nachbarländern Serbien und Kroatien führte das Winterwetter zu einem Verkehrschaos. In verschiedenen Balkanregionen gaben die Behörden Reisewarnungen heraus.

