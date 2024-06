In Bonn beginnen de Vorbereitungen für die Welt-Klimakonferenz

Bonn: Knapp ein halbes Jahr vor der nächsten Welt-Klimakonferenz beginnen heute die Vorbereitungen. In Bonn treffen sich am Sitz des UN-Klimasekretariats rund 6.000 Experten aus fast 200 Staaten. Bei den knapp zweiwöchigen Gesprächen steht die neue Vorgabe für die internationale Klimafinanzierung im Vordergrund Bislang gilt die Zusage der reichen Industriestaaten, dass sie die Entwicklungsländer jährlich mit 100 Milliarden Dollar bei Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung unterstützen. - Die eigentliche Klimakonferenz findet im November in Aserbaidschans Hauptstadt Baku statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2024 08:00 Uhr