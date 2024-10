In Berlin kommt es nach propalästinensischer Demo zu Ausschreitungen

Berlin: Nach Flaschenwürfen auf Polizisten bei einer propalästinensischen Demonstration in Berlin am frühen Abend ist es auch in der Nacht zu Ausschreitungen gekommen. In Neukölln bauten rund 50 Menschen Barrikaden und zündeten Reifen an. Auf der Plattform X schrieb die Polizei, dass Einsatzkräfte mit Pyrotechnik beworfen worden seien und es Festnahmen gegeben habe. Ob die Ausschreitungen im Zusammenhang mit der propalästinensischen Demonstration zuvor standen, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Diese Protestaktion war vorzeitig beendet worden. Wie die Polizei mitteilte, waren aus den Reihen der Teilnehmer Flaschen geworfen worden – außerdem sei versucht worden, Personen zu befreien, die die Polizei festgenommen hatte. Auch Journalisten wurden angegriffen. Der Protest-Zug war eine von zwei pro-palästinensischen Demonstrationen zum Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel. Die kleinere Veranstaltung am Potsdamer Platz blieb friedlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.10.2024 03:00 Uhr