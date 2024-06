In Berlin beginnt eine Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine

Berlin: Heute beginnt in der Hauptstadt eine Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine. Dafür werden etwa 2.000 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und von internationalen Organisationen erwartet. Es ist keine Geberkonferenz, bei der Geld für den Wiederaufbau gesammelt werden soll, vielmehr geht es um die Vernetzung der relevanten Akteure. Entwicklungsministerin Schulze sagte im Vorfeld wörtlich: "Zwei Tage lang kommen hier in Berlin Menschen aus aller Welt zusammen, die nicht nur an eine bessere Zukunft für die Ukraine glauben, sondern auch ganz konkret daran arbeiten." Erwartet wird neben Bundeskanzler Scholz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen auch der ukrainische Präsident Selenskyj. Am Nachmittag wird er eine Rede vor dem Bundestag halten.

