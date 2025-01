In Bayern wurden knapp 10,3 Millionen D-Mark in Euro umgetauscht

Frankfurt am Main: Knapp 10,3 Millionen D-Mark sind im vergangenen Jahr in Bayern in Euro umgetauscht worden. Nach Zahlen der Bundesbank ist das der höchste Wert in ganz Deutschland. Bundesweit wurden gut 53 Millionen D-Mark umgetauscht. Der Wechselkurs hat sich seit Einführung des Euro nicht geändert: Ein Euro entspricht rund 1,95 Mark. Die Bundesbank schätzt, dass weltweit noch mehr als 12 Milliarden D-Mark in Umlauf sind. Wer noch welche umtauschen möchte, kann das kostenlos bei allen Filialen der Bundesbank oder auch über den Postweg tun.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 18:51 Uhr