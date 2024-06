In Bayern wurden 2023 so viele Polizisten im Dienst verletzt wie noch nie

München: Die Polizei in Bayern wird immer häufiger angegriffen. Innenminister Herrmann hat am Mittag die offiziellen Zahlen vorgelegt. Demnach gab es im vergangenen Jahr mehr als 4.800 Fälle körperlicher Gewalt. Das sind rund fünf Prozent mehr als im Jahr davor. Insgesamt wurden mehr als 3.000 Beamte und Beamtinnen im Dienst verletzt - so viele wie noch nie. Herrmann nannte die Entwicklung besorgniserregend: Aus verbalen Beleidigungen würden immer häufiger körperliche Attacken. Der CSU-Politiker versprach, den Angriffen mit allen Mitteln des Rechtsstaats zu begegnen. Konkret setze man auf eine bessere Ausrüstung, so Herrmann, dazu gehörten neue Dienstwaffen und Stöcke. Bayerns Justizminister Eisenreich betonte, bei Gewalt gegen die Polizei gelte null Toleranz. Wörtlich fügte er hinzu: „Wir müssen die schützen, die uns schützen.“

