In Bayern werden 80 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause versorgt

München: Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach hat zusätzliche Beratungs- und Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige angekündigt. Anlässlich des "Europäischen Tags der pflegenden Angehörigen" sagte die CSU-Politikerin, die Regierung wolle zudem die Tagespflegeeinrichtungen und Kurzzeitpflegeplätze ausbauen. Diese kurzfristigen Entlastungen seien enorm wichtig für pflegende Angehörige. Der Sozialverband VdK fordert eine Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige. Viele müssten in ihrem Job kürzertreten oder diesen ganz aufgeben. Von der Politik werde dies völlig ignoriert. - Von den knapp 600.000 in Bayern lebenden Pflegebedürftigen werden laut Gesundheitsministerium über 80 Prozent zu Hause versorgt. In den meisten Fällen kümmern sich die eigenen Angehörigen um die Betroffenen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2024 12:00 Uhr