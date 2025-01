In Bayern sind immer noch viele Bahnhöfe nicht barrierefrei

München: In Bayern ist fast die Hälfte der Bahnstationen nicht komplett barrierefrei. Das geht aus einer Bilanz des bayerischen Verkehrsministeriums hervor. Demnach hatten Ende vergangenen Jahres rund 500 der etwa 1.000 Bahnhöfe oder Haltepunkte keine entsprechende Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten aus Zügen. Nach dem Grundgesetz ist der Bund für den Bau verantwortlich. Verkehrsminister Bernreiter verwies auf eine freiwillige Unterstützung des Freistaates in Höhe von 100 Millionen Euro im letzten Jahr. Dadurch sei man dem Ziel einen großen Schritt nähergekommen, bis 2028 weitere 100 Stationen barrierefrei auszubauen. In diesem Jahr sollen 20 Bahnhöfe hinzukommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2025 18:00 Uhr