In Bayern sind bereits 35 Menschen in diesem Jahr ertrunken

München: In Bayern sind in den ersten sieben Monaten dieses Jahres bereits 35 Menschen ertrunken. Wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, DLRG, mitgeteilt hat, waren das zwei mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Nur in Nordrhein-Westfalen sind demnach bislang mehr Menschen ertrunken. Laut DLRG ist eine neue Entwicklung zu erkennen. Die Menschen hielten sich über das Jahr gesehen länger am Wasser auf, was die Gefahr von Unfällen erhöhe, sagte Präsidentin Vogt. Zugleich nähmen Hochwasserlagen durch Starkregenereignisse zu, bei denen auch immer häufiger Menschen ertrinken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2024 12:00 Uhr