In Bayern haben besonders viele Geflüchtete einen Job

München: In Bayern haben besonders viele Geflüchtete einen Job. Wie der BR von der Bundesagentur für Arbeit erfahren hat, ist die Zahl der Geflüchteten mit Job in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 500 Prozent gestiegen. Konkret von rund fast 13.000 auf knapp 82.000 Menschen. Demnach lag die Arbeitsquote Ende August bei fast 49 Prozent. Bundesweit ist die Vergleichsquote gut vier Prozentpunkte niedriger als im Freistaat. In der Statistik werden Frauen und Männer berücksichtigt, die aus den acht wichtigsten Asylbewerber-Herkunftsländern stammen - etwa aus Syrien und aus Afghanistan. Die Erwerbsquote von Menschen, die aus der Ukraine nach Bayern geflohen sind, liegt bei 34,5 Prozent. Das sind gut 37.000 Menschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2024 09:00 Uhr