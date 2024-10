In Bayern gibt es immer mehr Organspenden

München: Die Zahl der Organspenden in Bayern ist in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich gestiegen - und zwar auf 370. Im gleichen Zeitraum vor einem Jahr waren es 281 Organe, die postmortal gespendet wurden. Gesundheitsministerin Gerlach sprach zwar von einer sehr erfreulichen Tendenz. Die weiter bestehende Lücke zwischen Spenden und Bedarf sei aber sehr bedrückend. Dem Ministerium zufolge warten noch immer 1200 Menschen im Freistaat auf ein Spenderorgan. Es müsse sich dringend etwas ändern, so Gerlach und erneuerte in diesem Zusammehang ihre Unterstützung für die sogenannte Widerspruchslösung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.10.2024 14:45 Uhr