In Bayern beginnt die Schule

München: Für mehr als 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrkräfte in Bayern beginnt heute wieder der Unterricht. Für 134.000 Kinder ist es der erste Schultag überhaupt. Vielerorts kämpfen die Schulen mit Lehrermangel, vor allem an den Grund- und Mittelschulen. Im Interview mit der Bayern-2-"Welt am Morgen" nannte Kultusministerin Stolz die Personalsituation herausfordernd, aber gut beherrschbar. Der Kernunterricht in allen Schularten sei abgedeckt. Sie wolle auch mehr Förder- und Wahlunterricht anbieten und die mobile Reserve aufstocken, sagte Stolz. Dafür sei weiteres Personal nötig. Neu in diesem Schuljahr ist die sogenannte Verfassungsviertelstunde, die zunächst in einigen Jahrgangsstufen startet - eingebaut in verschiedene Fächer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2024 08:00 Uhr