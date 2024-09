In Bad Birnbach steht ein landwirtschaftliches Anwesen in Flammen

Schwertling: Im Landkreis Rottal-Inn steht ein landwirtschaftliches Anwesen in Flammen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Niederbayern sind nach aktuellem Stand keine Menschen oder Tiere zu Schaden gekommen. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr planen demnach, den Hof kontrolliert abbrennen zu lassen. Ebenfalls aus noch unbekannter Ursache gab es einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rottach-Egern am Tegernsee. 15 Personen wurden leicht verletzt. Von dem Feuer betroffen war eine Wohnung im Erdgeschoss samt Terrasse.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.09.2024 17:30 Uhr