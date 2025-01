Immobilien-Mogul Benko ist in Gewahrsam

Wien: Die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft für René Benko beantragt. Ein Richter hat nun 48 Stunden Zeit, darüber zu entscheiden. Der Gründer der insolventen Signa-Gruppe war am Vormittag festgenommen worden, weil Ermittler befürchten, er könne Beweise vernichten oder Zeugen beeinflussen. Die Dachgesellschaft von Benkos Immobilienimperium, die Signa Holding, hatte Ende 2023 Insolvenz angemeldet. Benko selbst meldete im vergangenen Jahr Privatinsolvenz an. In Deutschland gehörte die Warenhauskette Galeria zu Signa.

