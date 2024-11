Immer weniger Patienten erhalten Amalgamfüllungen

Berlin: Immer weniger Patienten erhalten bei einer Zahnbehandlung eine Amalgamfüllung. Das geht aus dem Barmer-Zahnreport hervor. Demnach bekamen im vergangenen Jahr bundesweit noch 3,5 Prozent der Patienten Amalgam als Füllstoff. Dabei gab es große regionale Unterschiede: In Bayern etwa setzt nur noch ein Prozent der Praxen den Füllstoff ein. - Ab 1. Januar darf in der EU das quecksilberhaltige Amalgam in der Regel gar nicht mehr verwendet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2024 12:00 Uhr