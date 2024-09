Immer mehr Unternehmen setzen auf KI

München: Die deutsche Wirtschaft nutzt zunehmend Künstliche Intelligenz. Nach Angaben des Ifo-Instituts in München setzt inzwischen ein Drittel der großen Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern KI ein. An erster Stelle steht dabei die IT-Branche sowie unternehmensnahe Dienstleister. Laut Ifo-Institut kommt die KI vorrangig bei der Text- und Datenanalyse zum Einsatz, aber auch zunehmend bei der Automatisierung in der Produktion. Der Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages, Gößl, erklärte, mit Künstlicher Intelligenz könnten Unternehmen fehlende Arbeitskräfte ersetzen und effizienter werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2024 13:00 Uhr