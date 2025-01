Immer mehr Menschen haben einen Jagdschein

Berlin: Noch nie hatten in Deutschland so viele Menschen einen Jagdschein wie jetzt. Nach Angaben des Deutschen Jagdverbands gibt es mehr als 460.000 Jägerinnen und Jäger. Innerhalb von drei Jahrzehnten ist das ein Anstieg um über 40 Prozent. In Bayern gibt es 75.000 Jagdscheinbesitzer. Und in Mecklenburg-Vorpommern kommen zehn Jäger auf 1.000 Einwohner. Jägerinnen gibt es nach wie vor wenige - der Frauenanteil liegt bei rund 11 Prozent.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 24.01.2025 13:00 Uhr