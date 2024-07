Immer mehr Firmen setzen offenbar Künstliche Intelligenz ein

Berlin: Immer mehr Firmen in Deutschland nutzen Künstliche Intelligenz. Das hat die Konjunkturumfrage des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo ergeben. Demnach sind es derzeit 27 Prozent der Unternehmen und damit doppelt so viele wie vor einem Jahr. Und der Trend werde sich fortsetzen, so das Ifo-Institut. Die Firmen setzen den Forschern zufolge darauf, dass die KI sie deutlich produktiver macht. Vergleichsweise stark wird KI in der Auto- und der Werbebranche genutzt, eher schwach in der Baubranche und der Gastronomie. Nur für jedes fünfte Unternehmen ist KI zur Zeit gar kein Thema.

