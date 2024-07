Im Weltsicherheitsrat werden schwere Vorwürfe gegen Russland laut

New York: Der Weltsicherheitsrat befasst sich derzeit mit dem gestrigen Beschuss einer Kinderklinik in Kiew. Dabei erinnerte die Chefin des UN-Nothilfebüros, Msuya, daran, dass Krankenhäuser nach dem humanitären Völkerrecht einen besonderen Schutz genießen. Vorsätzliche Angriffe auf solche Einrichtungen seien ein Kriegsverbrechen. Den Raketenbeschuss nannte Msuya Teil eines besorgniserregenden Musters systematischer Angriffe auf die zivile Infrastruktur in der Ukraine. UN-Experten gehen davon aus, dass die russische Armee die Klinik in Kiew gezielt angegriffen hat. Der Vorfall hat international für Empörung gesorgt. Bundesinnenministerin Faeser sprach von einem furchtbaren russischen Kriegsverbrechen.

