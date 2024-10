Im Nahen Osten gehen die gegenseitigen Angriffe weiter

Tel Aviv: Die israelische Armee setzt nach weiterem Beschuss ihre Luftangriffe auch auf Ziele im Gazastreifen fort. Den Angaben zufolge griff sie in der Nacht eine Kommandozentrale der Hamas in dem abgeriegelten Küstenstreifen an. Wie die Armee mitteilte, habe sich diese in einem Gebäude befunden, das früher ein Krankenhaus war. Palästinensischen Angaben nach kamen mehrere Menschen ums Leben. - In Israel wiederum sind am Abend bei einem Drohnenangriff im Norden des Landes vier Soldaten getötet worden. Mehr als 60 Menschen wurden teils schwer verletzt. Die libanesische Hisbollah-Miliz gab an, ein - so wörtlich - "Geschwader an Drohnen" als Reaktion auf israelische Angriffe in Richtung des Armeestützpunktes geschickt zu haben. Bei israelischen Luftschlägen auf Dörfer im Libanon wiederum sollen gestern mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2024 07:00 Uhr