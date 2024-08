Im Libanon sterben sechs Menschen bei einem Luftangriff auf ein Wohngebäude

Beirut: Bei einem Luftangriff auf ein Wohngebäude im Süden des Libanon sind Behördenangaben zufolge mindestens sechs Menschen getötet worden. Drei weitere wurden verletzt. Der Libanon macht Israel dafür verantwortlich, von dort lag zunächst keine Stellungnahme vor. Unterdessen hat sich US-Präsident Biden optimistisch gezeigt, dass die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen gut verlaufen könnten. Zwar gebe es noch ein paar Probleme, aber er denke, es gebe eine Chance, so Biden. Gestern hatte es in einer gemeinsamen Mitteilung der Vermittler Katar, Ägypten und den USA geheißen, die Gespräche in Doha seien konstruktiv verlaufen. Kommende Woche sollen die Vermittlungen in Kairo weitergehen. Bis dahin ist geplant, dass Unterhändler noch offene Fragen klären. Die Terror-Organisation Hamas hat allerdings erklärt, sie bezweifle, dass mit dem aktuellen Vorschlag eine Einigung möglich sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2024 06:00 Uhr