Im Landkreis Unterallgäu werden Evakuierungen vorbereitet

Günzburg: An mehreren schwäbischen Flüssen hat sich die Hochwasserlage über Nacht verschärft. Der Landkreis Günzburg hatte schon gestern vorsorglich den Katastrophenfall ausgerufen. Mehrere Campingplätze an Flüssen wurden geräumt. Im Landkreis Unterallgäu wird die Evakuierung mehrerer Ortschaften vorbereitet. In Zell in Bad Grönenbach sowie in Dirlewang und in Teilen von Babenhausen wurden die Menschen aufgefordert, freiwillig ihre Häuser zu verlassen. Landrat Alex Eder sagte, die Hochwasser-Rückhaltebecken seien größtenteils voll und die Dammbereiche würden überflutet. In Mindelheim werden schon Sandsäcke gestapelt, um die Innenstadt vor dem Hochwasser zu schützen. Auch am Bodensee ist die Situation angespannt. In Lindau mussten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses die Nacht in einer Turnhalle verbringen, weil Wasser in ihr Haus eingedrungen war. Man wollte sie vor einem Kurzschluss schützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2024 09:00 Uhr