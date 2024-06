Im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm bricht ein Damm an zwei Stellen

Pfaffenhofen an der Ilm: Die Hochwasserlage in dem Landkreis spitzt sich zu. Ein Damm der Paar ist im Bereich der Gemeinde Baar-Ebenhausen an zwei Stellen gebrochen. Nun werden weitere Menschen evakuiert. Mehrere tausend Menschen sind im Einsatz, um Anwohner in Sicherheit zu bringen. Im Bereich Manching droht ein weiterer Damm zu brechen. Im Ort Reichertshofen ist das Umspannwerk überflutet, weshalb es zu Stromausfällen kommt. Kreisbrandrat Nitschke spricht von einem Hochwasser, das es so noch nicht gegeben hat. In der Nacht ist ein Feuerwehrmann bei einem Einsatz ums Leben gekommen. Weitere Personen werden vermisst. Am Vormittag hatten sich Ministerpräsident Söder, Innenminister Herrmann und Vizekanzler Habeck ein Bild von der Lage gemacht. Inzwischen gilt der Katastrophenfall auch im Landkreis Kelheim. Dort hat der Pegel der Donau die Meldestufe vier überschritten. Laut Kultusministerium fällt morgen an mindestens 14 Schulen der Präsenzunterricht aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2024 16:00 Uhr