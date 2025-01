Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist die Geflügelpest nachgewiesen

Schwaigen: Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist in einem kleinen Betrieb die Vogelgrippe ausgebrochen. In der Gemeinde Schwaigen verendeten laut Landratsamt 25 Hühner innerhalb kurzer Zeit. Die übrigen elf Vögel des Hofs, darunter Enten und Gänse, mussten getötet werden. Vermutlich wurde das Virus aus der Wildvogelpopulation eingetragen. Außerdem hat der Augsburger Zoo heute bekannt gegeben, dass bei einem vierten Vogel das H5N1-Virus nachgewiesen wurde. Bei einigen Vögeln des Zoos steht das Testergebnis noch aus. Kurz vor Weihnachten mussten zudem in einem Mastbetrieb im Landkreis Ansbach rund 17.000 Puten getötet werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.01.2025 18:45 Uhr