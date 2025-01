Im Halbfinale der Australian Open trifft Zverev am Freitag auf Djokovic

Melbourne: Nach dem Einzug von Tennisprofi Alexander Zverev ins Halbfinale der Australian Open steht nun auch sein Gegner fest. Er trifft am Freitag auf Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic. Der Serbe setzte sich am Nachmittag in vier Sätzen gegen den Spanier Carlos Alcaraz durch. Zverev hatte am Morgen den US-Amerikaner Tommy Paul bezwungen - und zwar mit 7:6, 7:6, 2:6 und 6:1.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 21.01.2025 16:00 Uhr