Im Allgäu soll ein Bär gesichtet worden sein

Augsburg: Soldaten der Bundeswehr wollen im Allgäu einen Bären gesehen haben. Das hat das bayerische Landesamt für Umwelt am Abend mitgeteilt. Der Bär soll in der vergangenen Nacht im südöstlichen Landkreis Ostallgäu gesichtet worden sein. Video-Aufnahmen gebe es allerdings keine. Die Region werde jetzt auf Bärenspuren hin überprüft. An Nutztierhalter im Ostallgäu appelliert das Landesamt, ihre Tiere nachts im Stall unterzubringen und ihre Herden entsprechend zu schützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2024 20:00 Uhr