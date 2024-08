ILO beklagt zu geringe Quote bei Aus- und Weiterbildung

Genf: Jeder fünfte junge Mensch auf der Welt war im vergangenen Jahr nach einem Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation weder in Beschäftigung noch in Aus- oder Weiterbildung. Laut der UN-Organisation waren zwei Drittel der Betroffenen junge Frauen. ILO-Chef Houngbo erklärte, friedliche Gesellschaften beruhten auf drei Kernbestandteilen: Stabilität, Einbeziehung aller und soziale Gerechtigkeit. Herzstück dieser drei sei eine menschenwürdige Arbeit. Dabei ist der Unterschied auf der Welt groß: Während junge Leute in den USA und Teilen Europas fast keine Probleme hatten, Arbeit zu finden, gestaltete sich die Arbeitssuche in den arabischen Ländern sowie in Ost- und Südostasien nach Angaben der ILO sehr schwierig.

