IG Metall will Tariflösung in Bayern und an der Küste

Frankfurt am Main: In den Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie kommt Bewegung. Der Vorstand der IG Metall hat die beiden Bezirke Bayern und Küste beauftragt, gemeinsam eine Lösung zu finden. In diesen Regionen waren die jeweils dritten Verhandlungsrunden kooperativer gelaufen, als in anderen Tarifgebieten. Die Gewerkschaft plant für den 11. November in Hamburg eine gemeinsame Verhandlungsrunde beider Bezirke. Die Arbeitgeber haben sich dazu noch nicht geäußert. Die Warnstreiks sollen vorläufig weitergehen, kündigte die IG Metall an. Man sei in der Frage der Entgelterhöhung noch zu weit auseinander.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.11.2024 15:15 Uhr