IG Metall will Tariflösung in Bayern und an der Küste

Frankfurt am Main: Im Tarifstreit der Metallbranche strebt die Gewerkschaft IG Metall nun eine bezirksübergreifende Lösung an. Am 11. November sollen in Hamburg die Kommissionen von Bayern und der Küste zusammenkommen, um eine Lösung des Konflikts mit den Arbeitsgeberverbänden zu finden, wie die Gewerkschaft vor Kurzem erklärte. Bis dahin drohen auch noch weitere Warnstreiks. Vor allem in puncto Einkommen liegen die Vorstellungen noch weit auseinander. Die IG Metall hält an ihrer Forderung fest: Sie verlangt 7 Prozent für zwölf Monate und für Auszubildende 170 Euro mehr im Monat. Die Metallarbeitgeber auch in Bayern haben ihr Angebot von zuletzt 3,6 Prozent in zwei Schritten bei einer mehr als doppelt so langen Laufzeit von 27 Monaten nicht nachgebessert. In Deutschland sind in der Metallbranche rund 3,9 Millionen Menschen beschäftigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2024 14:00 Uhr